Праздник «Здоровое долголетие-2019» состоялся в Топкинской районе

21 августа на спортивной базе «Лесная» в рамках празднования 95-летия Топкинского района и 300-летия Кузбасса состоялся культурно-спортивный праздник «Преодоление. Здоровое долголетие-2019», для людей старшего поколения.

Уже шестой год подряд возраст не помеха для более 190 участников, желающих пройти спортивные и культурные площадки базы «Лесная». Это ветераны первичных организаций Топкинского городского поселения и члены Всероссийской общественной организации инвалидов, бессменными лидерами-активистами которого являются: Балашева Нина (компания «Ростелеком»), Кудрявцева Татьяна («Вагонное депо»), Лукошкина Валентина (Ж/Д «Торговая компания»), Лопутенко Надежда («Сибтензоприбор»), Матусевич Александр («Локомотивное эксплуатационное депо»), Морозова Пелагея («Пункт технического обслуживания», ст. Топки),

Бородич Николай («ЛОВД» на ст. Топки), Хроленко Ульяна , (представитель ветеранской организации «Учреждения образования»), Чечельницкая Светлана («Учреждение культуры»).



- Дорогая наша серебряная молодежь, - обратилась к участникам мероприятия председатель Совета народных депутатов Топкинского района Тамара Ишутина, - приветствую вас на этом замечательном празднике. Хочу пожелать каждому из вас здоровья и, конечно же, долголетия!

Заместитель главы по социальным вопросам Смыкова Татьяна Николаевна также пожелала участникам успехов и пригласила на празднование юбилея района, который состоится уже скоро, 7 сентября.



Нет недостатка в активистах на конкурсных площадках: бросок баскетбольного мяча в кольцо, игра в дартс, упражнения с вращением гимнастического обруча, прыжки через скакалку и площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которая включала выполнение нормативов в тестовом формате некоторых испытаний. На площадке ГТО можно было попробовать свои силы в наклоне вперед, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, поднимании туловища, стрельбе из пневматической винтовки. Также специалисты Центра тестирования ГТО развернули площадку для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На ней проводились консультации по выполнению испытаний для данной группы населения. В частности можно было выполнить нормативы по видам испытаний: наклон вперед из положения сидя, отжимание, удержание медицинбола на вытянутых руках, выкрут в плечевых суставах.



В Топкинском районе за период с 2016 по 2018 год приняли участие в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» 54 человека в возрасте от 50 лет и старше, 23 из которых награждены знаками отличия ГТО. Среди них педагоги, работники культуры, депутаты, работники Топкинского цементного завода, администрации, пенсионеры, ветераны спорта.

По итогам выполнения упражнений были определены победители среди мужчин и женщин. Броски баскетбольного мяча в кольцо: Орехов Анатолий, Орехова Валентина. Стрельба из пневматической винтовки: Ворончихин Владимир, Кузнецова Галина. Дартс: Петроченко Александр, Комиссаренко Валентина. Скакалка: Ворончихин Владимир, Оляникова Надежда. Обруч: Орехов Анатолий, Орда Оксана. Наклон: Орехов Анатолий, Алфимова Валентина. Пресс: Вишнякова Татьяна. Отжимание: Орехов Анатолий, Тюленева Елена. В эстафете проявили быстроту и ловкость следующие команды: 1 место - Наседки», 2 место - «Локомотив», 3 - у команды «Цыплятки».



Итоги культурной части праздничной программы. В конкурсе частушек лучшими стали Чечельницкая С.М., Богатова Н.С., Денисова Т.В., Кроттер Л.Д. В выставке-дегустации кулинарных блюд «Краски осени и лета»: Гран-при - Чернова А.П.



Со словами благодарности и поздравительной речью выступили председатель Совета ветеранов Топкинского района, почетный работник культуры Кузбасса Галина Семеновна Пронина и руководитель офиса №10 в г. Топки «АльфаСтрахование – ОМС» филиал «Сибирь» Нина Васильевна Грабко.



На протяжении всего праздника задавал ритм хорошего настроения народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Вольница». На поляне в это время расположились воспитанники художественной школы, которые тут же рисовали пейзажи. Все желающие могли не только полюбоваться процессом создания картин, но и получить в подарок портрет от педагога художественной школы.



Для всех участников «Здорового долголетия» организован горячий обед, где можно было посидеть за общим столом с вкусной гречневой кашей, булочками, чаем и пообщаться друг с другом. Тем более день выдался на удивление солнечным и теплым.



Завершился праздник церемонией награждения. Победителям культурно-спортивного праздника были вручены подарки от главы Топкинского муниципального района.