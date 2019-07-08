Празднования Дня семьи, любви и верности

07 июля 2019 года в Полысаевском городском округе прошло городское торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

История праздника Дня семьи, любви и верности уходит своими корнями глубоко в прошлое. Супружеский союз святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских считается образцом христианского брака. Их жизнь воплотила черты, которые испокон веков были связаны с идеалами супружества: взаимная любовь и верность, благочестие и милосердие. День семьи, любви и верности празднуют во всех регионах России. Официально начали отмечать этот день с 8 июля 2008 года. Главным инициатором возрождения и популяризации этого праздника является президент Фонда социально-культурных инициатив, Председатель оргкомитета Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» — Светлана Медведева. Ей так же принадлежит идея создания эмблемы праздника — ромашка, как символ чистоты, нежности и любви.

Праздник «День семьи, любви и верности» уже давно стал визитной карточкой Полысаевского городского округа, вот и в этот прекрасный, солнечный день в Сквере Молодоженов прошло празднование, где состоялась церемония бракосочетания и чествование супружеских пар-юбиляров.

Открыл праздник танцевальный коллектив "Колибри" с хореографической композицией «Ромашки». Далее гости мероприятия приветствовали молодоженов и супружеские пары, которые создали свои семьи много лет назад. Главных героев мероприятия с почетом привезли на лимузине, где их встречали живые статуи в образе ангелов и провожали до ЗАГСа, где и продолжилось празднование.

Героями мероприятия стали 2 пары молодоженов: Кентнер Дмитрий Валерьевич и Данилова Юлия Владимировна, Барышев Кирилл Дмитриевич и Родомская Татьяна Сергеевна, 3 пары юбиляров супружеской жизни которые прожили в браке 30 счастливых лет семья Цупруновы Андрей Викторович и Лилия Александровна, Анкудиновы Юрий Иванович и Людмила Георгиевна, Лобановы Андрей Васильевич и Неля Геннадьевна, 2 семейные пары которые пронесли свою любовь через долгие годы, создали и сохранили крепкую, дружную, счастливую семью, став примером для молодых семей и тех кто готовится связать себя священными узами брака, пары медалистов семья Винтер - Виктор Вольдемарович и Валентина Алексеевна, семья Моссоловых - Александр Николаевич и Валентина Андреевна.

Церемонию бракосочетания провела Руководитель органа ЗАГС г. Полысаево Марина Михайловна Гейер. Полысаевцы и гости города стали свидетелями рождения новых семей, молодожены получили свидетельства о заключении брака, подарки от Губернатора Кузбасса Цивилева Сергея Евгеньевича, закружились в танце под вокальный номер солистки студии «Радость» Маланиной Алины «Когда мы вместе».

Для поздравления и награждения 3-х пар, которые создали свои семьи ровно 30 лет назад, в то время когда образовался наш замечательный город Полысаево, 2-х пар Медалью «За любовь и верность была приглашена исполняющая обязанности Главы Полысаевского городского округа Березина Елена Григорьевна, которая поздравила супружеские пары с Днем семьи, любви и верности и вручила памятные подарки.

Всем парам были вручены прекрасные, нежные ромашковые букеты, которые они перевязали цветными лентами, символизирующие те чувства, которые им удалось сохранить! Белый цвет – олицетворяет чистоту и нежность семейных отношений, красный цвет – олицетворяет процветание любви и страсти, желтый цвет – приносит тепло и уют, зеленый цвет – олицетворяет гармонию и взаимопонимание, голубой цвет – цвет мудрости и счастья, синий цвет – верность.

Настоятель Храма Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, иерей Михаила Шкарупо поздравил всех присутствующих с праздником, а после семейные пары были приглашены в храм для участия в молебне святым князьям Петра и Февронии о семейном благополучии.

Продолжил празднование концерт подготовленный творческими коллективами Дома культуры «Полысаевец».