Предприниматель должен заплатить 30-тысячный штраф за нарушения при складировании древесных опилок

69-летний индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность на пилораме, расположенной у села Тундинка Мариинского муниципального округа, хранил отходы производства в виде древесных опилок на необорудованном земельном участке.

В конце мая текущего года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Мариинскому району Кузбасса недалеко от села Тундинка Мариинского муниципального округа выявлено складирование отходов производства в виде древесных опилок, образовавшихся в результате предпринимательской деятельности 69-летнего жителя Мариинска. При этом в нарушение действующих норм насыпь опилок хранилась на необорудованной площадке, которая не была обеспечена искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием, а также не была защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров.

Выявленные нарушения могут привести к загрязнению почвы, усугубив экологическую обстановку, что образует состав административного правонарушения, устанавливающего ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления.

За совершение такого правонарушения для индивидуальных предпринимателей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области дела факты, указанные в протоколе об административном правонарушении, подтвердились совокупностью представленных доказательств.

Индивидуальный предприниматель также признал вину в совершённом правонарушении.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств как признание вины правонарушителем, а также первое его привлечение к административной ответственности, суд назначил ему наказание в виде минимального размера штрафа – 30 тысяч рублей.

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