Предприниматель обвиняется в попытке дать взятку полицейскому

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий. По версии следствия, в феврале в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции было выявлено, что в одном из магазинов Таштагольского района продается алкогольная и табачная продукция без акцизных марок. Немаркированный товар был изъят из продажи, в отношении предпринимателя проводилась проверка. Владелец магазина решил коррупционным путем добиться того, чтобы сотрудники полиции прекратили разбирательство и вернули ему товар. Мужчина пришел к начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Таштагольскому району и предложил ему за 99 тысяч рублей прекратить разбирательство. В подтверждение своих слов он передал полицейскому деньги. Тот отказался принять взятку и сообщил о коррупционном предложении своему руководству. Сообщение было передано в следственные органы. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. На предварительном следствии обвиняемый пользовался услугами переводчика, так как, несмотря на то, что на русском языке он изъяснялся, следователю пояснил, что юридические термины на русском языке ему не понятны. В рамках расследования уголовного дела для изучения личности обвиняемого следователем направлялся запрос о помощи в Республику Азербайджан. Мужчина находился на территории России легально, предпринимательскую деятельность осуществлял на законных основаниях.