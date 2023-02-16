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Представители Росгвардии почтили память воинов-интернационалистов в Кузбассе

 В Кемерове по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вместе с главным федеральным инспектором по Кузбассу Игорем Колесниковым почтили память жертв локальных войн и вооруженных конфликтов.

Торжественный митинг с участием руководителей силовых ведомств, ветеранов, представителей общественности, учащихся школ, прошел возле мемориальной плиты погибшим в Афганистане воинам-кузбассовцам. В ходе мероприятия участники возложили цветы к памятнику и почти память всех павших героев за пределами Отечества минутой молчания.

 За десять лет через горнило афганской войны прошли более 3600 кузбасских парней, 134 из них погибли, десятки вернулись домой ранеными. Среди участников боевых действий командир кемеровского СОБР «Символ» полковник Константин Огий и ветеран авиационного отряда специального назначения майор милиции в отставке Сергей Муратов. За проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга росгвардейцы представлены к медалям «За отвагу».

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/02/2023
Общество
Кемерово
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