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Представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в тактико-специальных учениях по ликвидации условного очага АЧС

15 мая 2025 года в Кемеровской области — Кузбассе состоялись межрегиональные тактико-специальные учения по теме: «Практическая подготовка к выполнению задач по предотвращению заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней». Отработка навыков проводилась на территории села Малая Салаирка в Гурьевском муниципальном округе. Согласно сценария учений исполняющий обязанности руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Алексей Магеров своевременно получил от ветеринарной службы Кузбасса информацию о подозрении на возникновение условного очага африканской чумы свиней (АЧС). Дальнейшая реализация полного комплекса учений велась силами МЧС, ветеринарных и правоохранительных служб федерального и регионального уровня.

Учитывая, что АЧС как особо опасная инфекционная болезнь может прогрессивно распространяться и нести серьёзную угрозу для продовольственной безопасности регионов и страны в целом, а также экспортного потенциала, участники отработали навыки оперативного реагирования. В ходе занятий были определены границы эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, обозначен алгоритм ветеринарно-профилактических действий по купированию инфекции и ликвидации очага АЧС. В связи с территориальной близостью расположения некоторых населенных пунктов в Алтайском крае, Республике Алтай и Республике Хакассия к угрожаемой зоне, активное участие в учениях приняли и специалисты ветеринарной службы этих регионов, представив необходимое транспортное оснащение.

Проведение тренировки позволило уполномоченным службам отработать механизм принятия управленческих решений, слаженность действий, сил и средств по локализации и ликвидации очага АЧС в соответствии с Ветеринарными правилами, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 года №37. В завершение учений был проведен развернутый анализ комплекса мероприятий, отмечено достижение поставленной цели и высокая готовность служб оперативно реагировать на возникновение заболевания и проводить мероприятия по его ликвидации.

Общество
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Общество
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