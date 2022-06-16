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Прекращена деятельность Мариинской местной национально-культурной автономии немцев

Однако в соответствии с действующим законодательством признание общественной организации прекратившей свою деятельность в качестве юрлица не препятствует этой организации продолжить свою деятельность на правах общественного объединения, не являющегося юридическим лицом.

Ещё в мае текущего года Управление Минюста России по Кемеровской области – Кузбассу обратилось в Мариинский городской суд Кемеровской области о признании прекратившей деятельность в качестве юридического лица общественной организации «Мариинская местная национально-культурная автономия немцев».

Административный иск был обоснован множественными нарушениями общественной организацией. Так, в установленный законом срок организацией не предоставлялись в контролирующий орган сведения о новом председателе Правления организации и об обновлённом адресе, по которому с организацией должна осуществляться связь. Также организация не представляла более года информацию о продолжении своей деятельности и установленную отчётность.

При этом в апреле от председателя Правления организации Елены Кузнецовой в Управление Министерства юстиции по Кемеровской области – Кузбассу поступило заявление, в котором она указывала, что все члены организации вышли из её состава, и в результате в организации отсутствуют как органы управления, так и имущество. В заявлении также указывалось, что собственник помещения, в котором осуществлялась деятельность организации, запретил использовать это помещение для связи с организацией. Просила в судебном порядке признать организацию прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица.

Исследовав письменные материалы дела, принимая во внимание признание иска административным ответчиком, суд удовлетворил требования Управления Минюста России по Кемеровской области – Кузбассу, признав Мариинскую местную национально-культурную автономию немцев прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством создаваемые гражданами общественные объединения могут функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
16/06/2022
Общество
Мариинск

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