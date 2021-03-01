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Прекращено действие декларации о соответствии на сою

Управлением Роосельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при осуществленнии государтсвенного контроля выявлено и прекращено действие декларации о соответствии на сою поставляемую на пищевые цели урожая 2020 года, оформленную с нарушением требований технического регламента 015/2011 «О безопасности зерна».

АО «Ваганово» для выпуска в обращение сои урожая 2020 года на пищевые цели предоставило декларацию о соответствии, принятую на основании протоколов испытаний, выданных испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Так, в протоколах испытаний отсутствовали сведения об исследовании продукции на остаточные количества пестицидов – действующие вещества – лямбда-цигалотрин и пираклостробин.

Юридическому лицу вадано предписание о прекращении действия декларации о соответствии.

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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