Премьера фильма "Со дна вершины" в кинозале "Кузбасскино"

1 марта 2018г. в Кузбассе, как и по всей России, стартует спортивная драма «Со дна вершины» (12+), в преддверии XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане.

Фильм основан на реальных событиях, прообразом главного героя стал наш земляк, двукратный Паралимпийский чемпион по горнолыжному спорту Алексей Мошкин, родившийся в г. Междуреченск Кемеровской области.

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области организует широкий прокат картины «Со дна вершины» во всех цифровых муниципальных кинозалах Кузбасса.

Первыми в Кузбассе фильм посмотрят воспитанники губернаторских образовательных учреждений, для которых показы состоятся 1 марта в ГАУК КО «Кузбасскино».

В г. Междуреченск, на родине нашего земляка, планируется встреча с творческой группой фильма, исполнителем главной роли, и встреча зрителей с прообразом героя фильма «Со дна вершины» двукратным Паралимпийским чемпионом по горнолыжному спорту Алексеем Мошкиным.