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Премьерный показ фильма «Освободитель. Человек и памятник» состоялся в Тяжинском агропромышленном техникуме

Документальная лента создана командой Кузбасской медиа группы при поддержке Института развития интернета. Фильм посвящен старшему сержанту Красной Армии Николаю Масалову. Во время штурма столицы фашистской Германии, рискуя своей жизнью, он спас из-под обстрела маленькую немецкую девочку.
Геройский поступок бойца из Кузбасса послужил прообразом при создании монумента «Воин-освободитель», открытого в 1949 году. Величественный памятник стал главным символом Победы русского народа над фашизмом.
Съемки фильма «Освободитель. Человек и памятник» прошли в Кузбассе, в Москве и Берлине. Участники фильма – земляки Николая Ивановича Масалова из поселка Тяжинский, историки, эксперты, политики.
В рамках показа о своем участии в создании документальной ленты студентам и преподавателям рассказал заведующий отделом по научной и медийной работе техникума, член Союза журналистов России, кандидат исторических наук Олег Викторович Костюнин.
Именно обучающиеся Тяжинского агролицея (техникума), записали наиболее полное интервью фронтовика, из сохранившихся на сегодняшний день. Кроме того, в декабре 2020 года участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума сняли видеопрограмму, посвященную 98-летию со дня рождения Героя Кузбасса Н. И. Масалова.
Документальный фильм «Освободитель. Человек и памятник» доступен по ссылке: https://youtu.be/pLJ6GEK9bbU

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kuzbassnews.ru
25/06/2022
Культура
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Тяжин
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