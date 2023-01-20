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Препятствовавшего работе медиков дебошира задержали кузбасские росгвардейцы

 В Калтане экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого дебошира, который нарушал общественный порядок на объекте здравоохранения и препятствовал работе медицинского персонала.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в медицинское учреждение на улице Мира. На месте стражи правопорядка обнаружили мужчину, который вел себя агрессивно. Росгвардейцы успокоили и задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение тяжкого преступления против жизни, местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после распития спиртных напитков горожанин пришел в медицинское учреждение навестить приятеля, но получил отказ. В результате мужчина стал нарушать общественный порядок и представлял угрозу для медперсонала. Для пресечения противоправных действий работники медучереждения воспользовались кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
20/01/2023
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