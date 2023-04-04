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Препятствовавшего работе медиков дебошира задержали росгвардейцы в Кузбассе

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек нарушение общественного порядка на объекте здравоохранения.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в медицинское учреждение на проспекте Бардина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали дебошира, которым оказался ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью 47-летний житель села Атаманово.

 По предварительной информации, один из поступивших с признаками сильного алкогольного опьянения пациентов стал вести себя агрессивно по отношению к медицинским работникам, которые привели его в чувства, и представлять угрозу для окружающих. Медики нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, сотрудники которого по прибытию успокоили дебошира и обеспечили безопасность врачебного приема.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
04/04/2023
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