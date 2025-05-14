Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Презентация сборника «Мы о войне стихами говорим» состоялась в Мариинске

В него вошли стихотворения, короткие рассказы и песни о войне и Победе более 30 местных авторов. Издание увидело свет в рамках социально-культурного проекта «Твои поэты, Мариинск».
Встреча в литературно-мемориальном доме-музее Владимира Алексеевича Чивилихина прошла в особенной, неповторимой атмосфере – звучали песни у «костра», стихи, музыка.
Выразительным штрихом в общей картине стала выставка фронтовых зарисовок Петра Плахотного. Эти работы участника Великой Отечественной войны хранятся в фондах литературно-мемориального дома-музея В. А. Чивилихина.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
14/05/2025
Культура
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus