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Преждевременное гашение входящих эВСД

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу во втором квартале 2022 года в результате мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлен факт гашения ветеринарных сопроводительных документов с нарушением ветеринарных правил: уполномоченным лицом ЗАО санаторий "Томь-Усинский"  были погашены входящие эВСД на подконтрольную продукцию: согласно сведениям из эВСД подконтрольная продукция была оформлена из АО "Барнаульский молочный комбинат"  06.05.2022 в 08:17, тогда как число и время гашения указанных эВСД в ЗАО санаторий "Томь-Усинский" 06.05.2022 в 08:52.

Гашение входящих эВСД уполномоченным лицом в ЗАО санаторий "Томь-Усинский" осуществлено преждевременно.

В соответствии сп. 52 приложения № 2 утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589  определено, что гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 24 часов после доставки и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа "гашение сертификатов".

За выявленное нарушение Управлением Россельхознадзора уполномоченному лицу ЗАО санаторий "Томь-Усинский" объявлено предостережение.

Общество
kuzbassnews.ru
20/05/2022
Общество
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