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Президент присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести»

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной Войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Новокузнецк получил звание «Город трудовой доблести» в числе 20 первых городов России. «За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов и красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены. […] Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — сказал Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» в четверг 2 июля.

В южной столице Кузбасса будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении почетного звания.

Общество
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/07/2020
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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