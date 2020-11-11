При досмотре пиломатериала выявлен карантинный вредитель

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «Эльф», сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, выявлены признаки заражения карантинными объектами в партии обрезного пиломатериала хвойных пород (ель, пихта) объемом 1232 куб. м. подготовленной для вывоза на экспорт. В досматриваемой партии были обнаружены личинка насекомых. В результате лабораторных исследований (фитосанитарных экспертиз), проведенных ФГБУ «Кемеровская МВЛ», в партии пиломатериала выявлены карантинные объекты - чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv).
ООО «Эльф» допустило нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений, возбуждено дело об административном правонарушении.
Обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер в отношении зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»:
1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;
2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;
3) уничтожение подкарантинной продукции.
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