Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

При досмотре пиломатериала выявлен карантинный вредитель

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «Эльф», сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, выявлены признаки заражения карантинными объектами в партии обрезного пиломатериала хвойных пород (ель, пихта) объемом 1232 куб. м. подготовленной для вывоза на экспорт. В досматриваемой партии были обнаружены личинка насекомых. В результате лабораторных исследований (фитосанитарных экспертиз), проведенных ФГБУ «Кемеровская МВЛ», в партии пиломатериала выявлены карантинные объекты - чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv).

ООО «Эльф» допустило нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений, возбуждено дело об административном правонарушении.

Обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер в отношении зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

Общество
kuzbassnews.ru
11/11/2020
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Четырехуровневый коттедж за 70 млн рублей продается в Кемеровском районе
Информация о продаже недвижимости стоимостью 70 миллионов рублей, расположенной в поселке...
В Кузбассе суд взыскал в пользу девочки 100 000 за сломанную руку в детсаду
В Новокузнецке прокурор обратился в суд с требованием взыскать с детского сада компенсацию...
Спасатели предупредили кузбассовцев о штормовом ветре
Спасатели предупреждают о порывистом ветре 10 ноября. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по...
193 человека заболели коронавирусом и четверо скончались за сутки в Кузбассе
Оперативный штаб региона опубликовал актуальные данные по заболеваемости коронавирусом на утро 9...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus