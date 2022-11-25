При проведении контроля качества выявлено несоответствие лекарственных препаратов ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Вир-101 ИЛТ-живая лиофилизированная вакцина для профилактики инфекционного ларинготрахеита птиц» (серия 736265, срок годности 03.2023) производства «BIOVAC LTD» (Израиль) по показателю: «контаминация посторонними вирусами»;

- «Пульсомол®» (серия 211220, срок годности 12.2023) производства ООО «НПФ ВИК» (Белгородская область) по показателю: «Массовая концентрация (Массовая концентрация аскорбиновой кислоты)»;

- «Кепроцерил WSP» (серия 2149006, срок годности 04.2024) производства «Kepro B.V.» (Нидерланды) по показателям: «Количественное определение (Количественное определение витамина А)», «Количественное определение (Количественное определение витамина D3)», «Количественное определение (Количественное определение витамина Е)», «Количественное определение (Количественное определение витамина В1)» и «Количественное определение (Количественное определение витамина В12)»;

- «Чиктоник» (серия R-011, срок годности 01.2024) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «Количественное определение (Количественный анализ витамина А)»;

- «Мультивит+минералы (Se)» (серия 230621, срок годности 06.2023) производства «ImmCont GmbH» (Германия) по показателям: «Количественное определение (Холекальциферол (Витамин D3)» и «Подлинность (Подлинность холекальциферола)»;

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.