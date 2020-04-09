При проверке образовательного учреждения в Кемеровской области выявлены нарушения в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проверена деятельность Муниципального казенного образовательного учреждения в пгт Яшкино, с целью соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания учащихся.

В ходе плановой проверки проконтролировано 4 партии крупы, общим весом 279,992 кг: гречневая, рис, манная, перловая. Было установлено, что партия крупы пшено шлифованное 1 сорта в количестве 28,5 кг- находится на складе без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, что является нарушением ст. 5 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов”. Использование крупы без документов представляет потенциальную опасность, ввиду отсутствия подтверждения ее требованиям нормативных документов. Крупа без документов изъята из оборота учреждения.

По результатам выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ за закупку, хранение (оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностное лицо наложен административный штраф, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.