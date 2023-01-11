При содействии Росгвардии обеспечена безопасность рекордного количества гостей горнолыжного курорта в Кузбассе

С начала января региональные подразделения Росгвардии оказали содействие в обеспечении безопасности более 170 тысяч граждан, посетивших поселок Шерегеш.

Гостями курорта стали любители горнолыжных видов спорта со всей России, в том числе из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Южно-Сахалинска, Красноярска, Абакана, а также жители Белоруссии и Казахстана. В целях имущественной и личной безопасности к местам расположения туристов были приближены маршруты патрулирования вневедомственной охраны Росгвардии.

Задействованные в системе единой дислокации патрульные войск правопорядка обеспечили правопорядок на праздничных площадках и других мест массового скопления отдыхающих. Нарушений и происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия