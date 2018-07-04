Прикоснись к истории: ТРЦ «Планета» приглашает на выставки в честь 400-летия города

В честь 400-летия Новокузнецка ТРЦ «Планета» организует две крупных выставки, посвященных истории города.

В течении всего июля в галереях торгового центра на первом и втором уровнях будут расположены стенды, которые ознакомят посетителей с информацией о знаковых местах. Гости торгового центра смогут узнать, что связывает памятник Маяковскому со знаменитым Кузнецкстроем, как складывалась судьба Кузнецкой крепости, какие тайны хранит Дом Достоевского и многое другое. Выставка «Новокузнецк 400. Символы любимого города» продлится до конца июля.