Приложение «Мобильный инспектор» помогает специалистам Россельхознадзора вести активную разъяснительную работу с аграриями

В течение января и февраля 2025 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кемеровской области-Кузбасса проведено 33 консультации в области обеспечения качества и безопасности зерна и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Хозяйствующие субъекты получили ответы от специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора через мобильное приложение «Инспектор», использование которого облегчает взаимодействие и способствует своевременному решению большинства вопросов.

Так, для представителей ООО «Рассвет», ООО «НПК», ИП Росликов С.В., АО «Ваганово» и других аграриев разъяснены требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.

Кроме того, специалисты ведомства дали разъяснения по вопросам декларирования зерна, оформления товаросопроводительных документов во ФГИС «Зерно», обязательности внесения сведений во ФГИС «Сатурн» о применяемых при производстве зерна пестицидах.

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке.