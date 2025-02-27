25 февраля в Кемерово состоялось межведомственное заседание противоэпизоотической комиссии, инициированное заместителем председателя Правительства Кемеровской области — Кузбасса — министром сельского хозяйства Кузбасса Андреем Ариткуловым с целью принятия дополнительных мер по усилению биобезопасности предприятий региона. В формате видеоконференцсвязи были подключены представители птицеводческих организаций, администраций муниципальных округов и представитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора – заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора и лабораторного контроля Светлана Бисембаева.

Участники обсудили проведение работ по выявлению мест несанкционированных захоронений биологических отходов, а также по пресечению сокрытия фактов заболевания и/или падежа сельскохозяйственных животных и птицы их владельцами. В ходе заседания отмечено, что на сегодняшний день птицеводческие предприятия работают в режиме «закрытого типа», обеспечивая проведение мероприятий по биологической защите птицеводческих объектов, в том числе по запрету сотрудникам содержать в личных подсобных хозяйствах восприимчивое к гриппу птиц поголовье, а также обеспечивая работу санитарных пропускников и принятие мер по недопущению на территории предприятий дикой и синантропной птицы.

В отношении последнего особое внимание уделено межведомственному взаимодействию Управления ветеринарии Кузбасса, Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса в части отбора проб биологического материала для лабораторных исследований на высокопатогенный грипп птиц. Так, в 2024 году в рамках федерального эпизоотологического мониторинга исследовано 1 417 проб, по которым получены отрицательные результаты.

Кроме того, в постоянном режиме проводится уточнение поголовья птицы в хозяйствах всех форм собственности; совместно с руководителями птицеводческих предприятий Кузбасса прорабатывается вопрос о запрете содержания домашней птицы в ЛПХ граждан вблизи крупных птицеводческих предприятий; проводится активная разъяснительная работа через средства массовой информации об опасности высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), специфике заболевания, мерах по предотвращению заноса и распространения ВГП, действиях граждан в случае возникновения заболевания или подозрении на заболевание ВГП, а также доводится информация о нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции, и принятых мерах в отношении виновных лиц.

В завершение участники заседания обсудили вопрос организации проведения мониторинговых исследований с целью исключения фактов циркуляции ВГП и обеспечения своевременного выявления очагов ВГП на территории Кузбасса. В настоящее время Управлением ветеринарии Кузбасса совместно с Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса и Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора обеспечивается выполнение планов проведения федерального и регионального мониторинга особо опасных болезней животных и птиц на территории Кемеровской области – Кузбасса, а также отбора проб материала для проведения мониторинговых исследований по ВГП среди домашней птицы в хозяйствах всех форм собственности.