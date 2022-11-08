Приостановление реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Чиктоник» (серия Р-178, срок годности 12.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «Количественное определение (Количественный анализ витамина А)»;

- «Тилозинокар» (серия 170122, срок годности 01.2023) производства ООО «БЕЛКАРОЛИН» (Беларусь) по показателю: «Массовая доля (Массовая доля β-каротина»;

- «Седимин®» (серия 000/565, срок годности 11.2022) производства ООО Фирма «А-БИО» (г. Москва) по показателям: «Внешний вид, цвет», «Массовая доля (Массовая доля содержания йода)» и «Стерильность»;

- «Мазь цинковая 10%» (серия 02, срок годности 06.2024), производства ООО «НПО «ЛИКОМ» (Ярославская область) по показателю: «Массовая доля (Массовая доля окиси цинка»;

- «Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза поросят» (серия 2, срок годности 11.2023) производства ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодарский край) по показателю: «Иммуногенность (по сальмонеллезному компоненту)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.