Природоохранная акция

Часть жителей Новокузнецка осталась без связи из-за похищенного кабеля Отмечается, что в настоящий момент они подозреваются в совершении двадцати краж телефонного кабеля.

В Кузбассе женщина выпала с 4-го этажа, перепутав окно с дверью В причинах произошедшего разбираются правоохранители. На данный момент известно, что женщина...

Осужден молодой кузбассовец, напавший на свою семью с ножом В городе Киселевске вынесен приговор 22-летнему местному жителю-рецидивисту, напавшему с ножом на...