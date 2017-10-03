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Природоохранная акция

В поселке Тяжинский прошел экологический субботник «Сохраним чистоту водоемов для наших детей!»
В рамках областной природоохранной акции «Чистая река – чистые берега» специалисты администрации Тяжинского городского поселения и работники социальной сферы совместно с молодогвардейцами очистили от мусора и веток берег водоема в районе агропромышленного техникума, а также место массового отдыха на пруду «БАМ».

Экология
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/10/2017
Экология
Тяжин
Новости Кузбасса

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