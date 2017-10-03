Природоохранная акция

В поселке Тяжинский прошел экологический субботник «Сохраним чистоту водоемов для наших детей!»
В рамках областной природоохранной акции «Чистая река – чистые берега» специалисты администрации Тяжинского городского поселения и работники социальной сферы совместно с молодогвардейцами очистили от мусора и веток берег водоема в районе агропромышленного техникума, а также место массового отдыха на пруду «БАМ».
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Отмечается, что в настоящий момент они подозреваются в совершении двадцати краж телефонного кабеля.
|
В причинах произошедшего разбираются правоохранители. На данный момент известно, что женщина...
|
В городе Киселевске вынесен приговор 22-летнему местному жителю-рецидивисту, напавшему с ножом на...
|
В Кемерове стартовал конкурс «Молодой педагог — 2017», в рамках которого специалисты выберут...