Приставы арестовали имущество должников «Кузбассэнергосбыта» на 62 млн рублей

Предприятия накопили задолженность за электроэнергию в размере более 109 млн рублей и более 56 млн рублей. Во время рейда судебные приставы наложили арест на имущество, принадлежащее должникам.

«Юргинский машзавод» при уклонении от погашения задолженности может лишиться 13 объектов недвижимости, в том числе Спорткомплекса, Дома культуры «Победа» и гостиницы «Сибирь», предварительная оценка которых составила 48 млн руб.

«В случае непогашения задолженности «Водоканалом» он рискует потерять 12 единиц автотранспортных средств, а также 5 объектов недвижимости на сумму около 14 млн рублей», – говорит генеральный директор «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров.