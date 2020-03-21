Призывник из Осинников, обвиняемый в уклонении от прохождения военной службы, приговорен к штрафу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю города Осинники. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Следствием и судом было установлено, что осужденный в ноябре прошлого года получил повестку под личную роспись о явке в военный комиссариат как гражданин, подлежащий призыву на военную службу. Однако молодой человек не явился в военный комиссариат без уважительной причины. По факту уклонения от призыва на военную службу материалы были переданы в следственные органы. Со следствием он сотрудничал, вину признал, пояснил, что в армии служить не хочет, а хочет зарабатывать деньги.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа.

Фото из открытых источников