«ПРИЗЗЗтегнитесь»: ТРЦ «Планета» дарит автомобиль

1 августа в ТРЦ «Планета» стартует акция «ПРИЗЗЗтегнитесь», победитель которой получит суперприз – автомобиль RENAULT KAPTUR! Кроме того, среди участников будет разыграно 20 других ценных призов.

Чтобы принять участие в акции и побороться за суперприз, с 1 августа по 6 сентября совершайте покупки в «Планете» на сумму от 2 000 рублей в одном чеке. Регистрируйте чеки на стойке информации и получайте по купону за каждый чек.