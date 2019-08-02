«ПРИЗЗЗтегнитесь»: ТРЦ «Планета» дарит автомобиль

1 августа в ТРЦ «Планета» стартует акция «ПРИЗЗЗтегнитесь», победитель которой получит суперприз – автомобиль RENAULT KAPTUR! Кроме того, среди участников будет разыграно 20 других ценных призов.
Чтобы принять участие в акции и побороться за суперприз, с 1 августа по 6 сентября совершайте покупки в «Планете» на сумму от 2 000 рублей в одном чеке. Регистрируйте чеки на стойке информации и получайте по купону за каждый чек.
02/08/2019
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