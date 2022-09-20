Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Проактивная рассылка уведомлений о пенсии коснулась 86 тысяч кузбассовцев

Пенсионный фонд с начала года направил уведомления о размере будущей пенсии 85992 жителям Кузбасса. Такие сведения получали мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, которым исполнилось 40 лет.

В уведомлении, которое поступает в личный кабинет на портале госуслуг, граждане могут ознакомиться с накопленными пенсионными правами, узнать количество имеющихся пенсионных коэффициентов и заработанный стаж. Выписка также сообщает получателю размер пенсии, рассчитанный по этим пенсионным параметрам. Благодаря таким данным у граждан есть возможность заранее оценить свои пенсионные права.

Жителям региона, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, уведомления о пенсии доступны в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, Пенсионный фонд с 2022 года начал проактивное информирование граждан о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается. Помимо данных о страховой пенсии в уведомлении также указан размер пенсионных накоплений. Информация поступает раз в три года женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная с 45 лет.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
20/09/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus