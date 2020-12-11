Продажа новогодних деревьев

В преддверии новогодних праздников в продаже скоро появятся ели, сосны и пихты.

Новогодняя ёлка может оказаться носителем карантинных вредных организмов. Вместе с деревьями могут перемещаться и распространяться карантинные виды жуков-усачей из рода Monochamus, которые не опасны для человека, но способны нанести ущерб хвойным лесным насаждениям. Поэтому при перемещении деревьев хвойных пород из региона в регион необходимо соблюдать требования законодательства.

В 2020 году установлены новые карантинные фитосанитарные зоны на территориях Тисульского, Ижморского, Промышленновского, Чебулинского, Мариинского, Яшкинского, Крапивинского, Кузедеевского лесничеств.

Продавец обязан по просьбе покупателя показать документы, а именно: договор – купли продажи или договор на поставку товара, карантинный сертификат, подтверждающий отсутствие в них карантинных объектов.

Управление Россельхознадзора обращается к реализаторам хвойных деревьев с напоминанием, что обязательное условие реализации ввезенных из-за пределов Кемеровской области хвойных деревьев является наличие карантинного сертификата и отсутствие в них карантинных объектов. Предпринимателям, осуществляющим вывоз рождественских деревьев в другие регионы и за рубеж, необходимо обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе: в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б

тел. 8(3842) 36-15-80.

Сотрудниками Россельхознадзора проводятся ежегодные рейды по елочным базарам. На предпринимателей, не имеющих карантинных сертификатов, и, тем не менее, продающих населению хвойные деревья, накладывается административный штраф.