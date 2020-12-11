Продажа новогодних деревьев

В преддверии новогодних праздников в продаже скоро появятся ели, сосны и пихты.
Новогодняя ёлка может оказаться носителем карантинных вредных организмов. Вместе с деревьями могут перемещаться и распространяться карантинные виды жуков-усачей из рода Monochamus, которые не опасны для человека, но способны нанести ущерб хвойным лесным насаждениям. Поэтому при перемещении деревьев хвойных пород из региона в регион необходимо соблюдать требования законодательства.
В 2020 году установлены новые карантинные фитосанитарные зоны на территориях Тисульского, Ижморского, Промышленновского, Чебулинского, Мариинского, Яшкинского, Крапивинского, Кузедеевского лесничеств.
Продавец обязан по просьбе покупателя показать документы, а именно: договор – купли продажи или договор на поставку товара, карантинный сертификат, подтверждающий отсутствие в них карантинных объектов.
Управление Россельхознадзора обращается к реализаторам хвойных деревьев с напоминанием, что обязательное условие реализации ввезенных из-за пределов Кемеровской области хвойных деревьев является наличие карантинного сертификата и отсутствие в них карантинных объектов. Предпринимателям, осуществляющим вывоз рождественских деревьев в другие регионы и за рубеж, необходимо обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе: в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б
тел. 8(3842) 36-15-80.
Сотрудниками Россельхознадзора проводятся ежегодные рейды по елочным базарам. На предпринимателей, не имеющих карантинных сертификатов, и, тем не менее, продающих населению хвойные деревья, накладывается административный штраф.
Более подробную информацию по установленным карантинным фитосанитарным зонам на территории Кемеровской области — Кузбасс можно посмотреть на официальном сайте Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу
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