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Продуктовые наборы для калтанских школьников

Семьи с детьми, имеющими право на льготное школьное питание, получили в качестве компенсации наборы продуктов, сформированные на средства областного и местного бюджетов. Такая замена вызвана переходом школ Калтанского городского округа на работу в дистанционном режиме из-за угрозы распространения коронавируса и продлится до отмены ограничительных мер.

В состав набора вошло все самое необходимое: крупы, масло, макароны, консервы, другие низкопортящиеся продукты. Получателями стали 752 школьника. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Продуктовые наборы в округе выданы за период с 6 по 24 апреля.

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
22/04/2020
Образование
Калтан
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Новости Кузбасса

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