Проект «Современная семья – дружная и активная» завершен в поселке Итатский Тяжинского округа

Старт приходскому грантовому проекту был дан в июле 2024 года. Настоятель Итатского храма святителя Николая и руководитель проекта Алексей Чертков поздравил прихожан и односельчан с успешным завершением проекта. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Об основных направлениях проекта рассказали его участники – молодые семьи прихода. Первым мероприятием проекта стал семейный сплав по реке Кия. Семье Хворостовых он запомнился атмосферой дружеского общения молодых семей прихода. Семья Федоровых представила второе значимое начинание – семейную эстафету «Дружная семья», состоявшуюся в августе 2024 года.

В рамках грантового проекта был открыт центр семейного досуга при храме святителя Николая. В административном здании прихода был оборудован тренажерный зал для занятий спортом. С 3 ноября 2024 года его посещают прихожане храма старшего возраста, семьи с детьми, ученики воскресной школы и дети поселка Итатский. О работе центра рассказала семья Терешковых.

За активное участие в проекте священник Алексей Чертков вручил благодарственные письма коллективам Итатского городского Дома культуры и Итатской модельной библиотеки (филиал № 35) в лице руководителей Натальи Сергеевны Тархановой и Елены Александровны Лукс. Особые слова благодарности прозвучали в адрес Анны Геннадьевны Лиферовой – тренера центра семейного досуга.

Собравшиеся посмотрели фильм, рассказывающий о ходе реализации проекта «Современная семья – дружная и активная». Завершился праздник спортивным флешмобом.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности