Проекты, разработанные в Мариинском районе, стали победителями Всероссийской туристской премии

Финал премии «Маршрут года-2020» проходил в Саранске. В конкурсе приняли участие представители 62 регионов России.

В номинации «Лучший спортивный маршрут» первое место занял музей-заповедник «Мариинск исторический» с проектом «Путешествие по Кии», который представил Сергей Васильевич Шешуков. Этот туристический проект предполагает организацию семейных сплавов, в которых могут участвовать даже дети от 7 лет.

В номинации «Лучший туристический путеводитель» Дарья Иванова представила разработку музея-заповедника «Мариинск исторический» – справочник «Мариинск: дорога длиною в 300 лет». В нем рассказана история города от первых купцов до наших дней. В путеводителе, занявшем второе место, есть вклейка с детскими рассказами и раскраской. Также, проект «Мариинские окна» Яны Михайловой в номинации «Лучшая идея туристического маршрута» получил диплом участника финала премии.