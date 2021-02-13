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Проекты, разработанные в Мариинском районе, стали победителями Всероссийской туристской премии

Финал премии «Маршрут года-2020» проходил в Саранске. В конкурсе приняли участие представители 62 регионов России.
В номинации «Лучший спортивный маршрут» первое место занял музей-заповедник «Мариинск исторический» с проектом «Путешествие по Кии», который представил Сергей Васильевич Шешуков. Этот туристический проект предполагает организацию семейных сплавов, в которых могут участвовать даже дети от 7 лет.
В номинации «Лучший туристический путеводитель» Дарья Иванова представила разработку музея-заповедника «Мариинск исторический» – справочник «Мариинск: дорога длиною в 300 лет». В нем рассказана история города от первых купцов до наших дней. В путеводителе, занявшем второе место, есть вклейка с детскими рассказами и раскраской. Также, проект «Мариинские окна» Яны Михайловой в номинации «Лучшая идея туристического маршрута» получил диплом участника финала премии.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
13/02/2021
Культура
Мариинск
Новости Кузбасса

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