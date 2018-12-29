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Проезд на Шерегеш-Экспрессе для детей будет бесплатным

С 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года дети до 14 лет (в сопровождении родителей) будут ездить в «Шерегеш-экспрессе» бесплатно.

Право бесплатного проезда предоставляется пассажирам в возрасте до 14 лет в сопровождении родителей (или законного представителя), осуществляющим поездку в «Шерегеш-экспрессе» по маршруту до станции Чугунаш.

В случае, если указанные пассажиры едут на участке Новокузнецк - Прокопьевск без дальнейшего следования до Чугунаша, они оплачивают проезд согласно действующего тарифа на проезд в поездах пригородного сообщения.

Для получения права бесплатного проезда разъездному кассиру необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей.

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kuzbassnews.ru
29/12/2018
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