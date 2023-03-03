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Профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна в Кемеровской области-Кузбассе

         Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу с начала текущего года, по заявлениям хозяйствующих субъектов, проведено 22 профилактических визита в форме профилактической беседы в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителей Мариинского, Тисульского, Промышленновского, Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Юргинского, Кемеровского, Гурьевского и Крапивинского муниципальных округов Кемеровской области-Кузбасса.

       Проведенные профилактические визиты показали, что работа в таком формате дает возможность должностным лицам, предпринимателям и гражданам лучше разбираться в нюансах законодательства, получать ответы непосредственно от инспекторов и в результате вести свою деятельность без нарушений, а значит, избегать контрольно-надзорных мероприятий и вероятности привлечения к административной ответственности.

       Профилактический визит – это не формат работы для узкого круга. Каждый, кто работает в сфере сельского хозяйства, может обратиться в Управление Россельхознадзора с заявлением о проведении профилактического визита в интересующей их области деятельности как в очном формате, так и дистанционно: с помощью видео-конференц-связи.

  Управление Россельхознадзора напоминает, что при необходимости контролируемые лица, осуществляющие деятельность по выращиванию, хранению, реализации зерна, могут сами подать заявку на проведение профилактического визита, в удобном для них формате, лично по адресу г. Кемерово улица Муромцева, 2Б или на адрес электронной почты: rosnadzor@rsn42.ru, oznkem@rsn42.ru

Общество
kuzbassnews.ru
03/03/2023
Общество

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