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Профилактический визит по двум видам контроля (надзора) состоялся для кузбасского сельхозтоваропроизводителя с помощью МП «Инспектор»

14 апреля 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор» в отношении кузбасского предприятия — ООО «Горскинское», выращивающего зерновые и зернобобовые культуры и являющегося производителем и хранителем зерновых культур, в том числе предназначенных для экспорта.

Представителю хозяйствующего субъекта из Гурьевского района Кемеровской области — Кузбасса были разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, а также требования, предъявляемые к производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а также к принадлежащим им подкарантинным объектам как потенциальным источникам проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения карантинных объектов.

Кроме того, представитель ведомства рассказал следующие важные аспекты в области семеноводства:
— ограничения, связанные с производством и использованием семян сельскохозяйственных растений, в которых есть риск обнаружения ГМО;
— основные требования, предъявляемые к сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений;
— требования к деятельности по производству, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений и объектам контроля в области семеноводства сельскохозяйственных растений;
— изменения законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений;
— ответственность за нарушение законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.

 

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