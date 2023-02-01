В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по инициативе хозяйствующего субъекта в январе 2023 года проведен профилактический визит в области государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении государственного автономного учреждения «Чебулинский лесхоз».

Основным видом деятельности ГАУ «Чебулинский лесхоз» является лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, производство пиломатериалов.

В ходе профилактического визита контролируемому лицу разъяснены обязательные требования, предъявляемые к его деятельности, к находящимся в пользовании объектам государственного надзора.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица в результате визита установлено, что принадлежащие лесхозу объекты контроля, не представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирования хозяйствующего субъекта по вопросам: порядка вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон, установленные на территории Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса; порядка проведения экспертиз в области карантина растений, а также разъяснен «Порядок немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами».

Профилактическое мероприятие направлено на повышение информированности предприятия о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.