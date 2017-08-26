Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Профориентационная консультация в Тяжине

В преддверии празднования Дня шахтера, в центре занятости населения Тяжинского района прошла групповая консультация с обучающимися образовательных организаций, которые в свободное от учебы время проходят трудовую адаптацию на предприятиях района.
В ходе консультации 23 подростка ознакомилась с профессиями в угледобывающей отрасли, смежных ей областях и миром профессий в целом. Ребята узнали о важности правильного выбора профессии и сферы деятельности для построения успешной карьеры.
Анализ тестирования, проведенного для участников консультации, помог каждому определить и подобрать наиболее подходящий вариант обучения в среднем или высшем учебном заведении. В завершение консультации школьникам было дано домашнее задание на ассоциацию предпочтительных для них профессий, для оценки своих сильных сторон.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/08/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские горянки получили государственные и областные награды
Еще 11 шахтерам присвоено звание «Заслуженный шахтер Кузбасса», три шахтерские династии отмечены...
В Междуреченске прошли торжественные мероприятия ко Дню шахтёра
Во время торжественной речи и. о. губернатора Кузбасса Владимир Чернов подвёл итоги прошедшего года...
В Междуреченске прошли торжественные мероприятия ко Дню шахтёра
Во время торжественной речи и. о. губернатора Кузбасса Владимир Чернов подвёл итоги прошедшего года...
В Кемерове на въезде в поселок Пионер образовалась пробка
На въезде образовалась большая пробка, движение на данном участке ограничено до 7 км/ч.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus