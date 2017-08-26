Профориентационная консультация в Тяжине

В преддверии празднования Дня шахтера, в центре занятости населения Тяжинского района прошла групповая консультация с обучающимися образовательных организаций, которые в свободное от учебы время проходят трудовую адаптацию на предприятиях района.

В ходе консультации 23 подростка ознакомилась с профессиями в угледобывающей отрасли, смежных ей областях и миром профессий в целом. Ребята узнали о важности правильного выбора профессии и сферы деятельности для построения успешной карьеры.

Анализ тестирования, проведенного для участников консультации, помог каждому определить и подобрать наиболее подходящий вариант обучения в среднем или высшем учебном заведении. В завершение консультации школьникам было дано домашнее задание на ассоциацию предпочтительных для них профессий, для оценки своих сильных сторон.