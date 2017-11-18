Профориентация в Тяжине

В отделе МВД России по Тяжинскому району прошел День самоуправления.

В роли стражей правопорядка себя попробовали 9 одиннадцатиклассников, отобранные в школах районного центра. В будущем эти ребята планируют стать полицейскими.

Рабочий день у школьников начался с рапорта в 8.30 утра. Далее по распределению ребята разошлись по отделам. Анастасия Васильева (Тяжинская СШ №2) поработала экспертом-криминалистом под руководством Евгения Геннадьевича Федорова. Иван Селюнов (Тяжинская СШ №2), побывал в отделе ГИБДД, где под руководством Владимира Викторовича Шарычева ознакомился со всеми тонкостями и направлениями в работе сотрудников РЭП и ППС.

Константин Новиков (Тяжинская СШ №3) узнал много нового о работе дежурной части отдела полиции, под руководством Геннадия Геннадьевича Федотова. Андрей Головко (Тяжинская СШ №3) побывал в отделе дознания, под руководством начальника отдела Ивана Александровича Хохлова. Анастасия Молодик (Тяжинская СШ №1), побывала в следственном отделе, под руководством Татьяны Владимировны Афанасьевой.

Дмитрий Комерцель (Тяжинская СШ №2), поработал в отделе охраны общественного порядка. Под руководством Анны Александровны Сорокиной он научился картографировать места проведения массовых мероприятий. Анастасия Петрова (Тяжинская СШ №1), побывала в отделе ГПДН (группа по делам несовершеннолетних), под руководством Натальи Анатольевны Тимченко.

Ирина Ван-дин (Тяжинская СШ №1), в отделении кадров под руководством Натальи Владимировны Барсуковой, узнала преимущества поступления в высшие учебные заведения по линии МВД и попробовала себя в качестве инспектора кадров. Илья Сергеев (Тяжинская СШ №1) поработал участковым под руководством Олега Сергеевича Коршунова.

Для подведения итогов обучающиеся и наставники собрались в кабинете начальника отдела МВД по Тяжинскому району, где временно исполняющий обязанности начальника Андрей Александрович Сергеев поблагодарил ребят за интерес, проявленный к профессии полицейского и отметил: «Очень хорошо, что сегодня наша современная молодежь стремится поступить в ВВУЗы и СУЗы, где проходной балл ЕГЭ и требования к студентам очень высоки, где обязательна и важна физическая подготовка».

Благодаря Дню самоуправления, ребята на практике, смогли увидеть все плюсы и минусы будущей профессии, но их это не испугало. Напротив, школьники еще раз утвердились в своем выборе.