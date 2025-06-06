Программа «Мир, полный доброты», посвященная Дню социального работника состоялась в Мариинске

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» глава Мариинского муниципального округа Александр Анатольевич Кривцов поздравил работников социальной защиты населения с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

После торжественной части прошел концерт. Своим творчеством соцработников порадовали участники вокальных ансамблей «Веселуха», «Смайлс» и «Вертикаль», вокальной группы «Квинта» и танцевального коллектива «Звездный дождь», а также другие самодеятельные артисты.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)