Прокопчанин обвиняется в покушении на врача

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Прокопьевска, обвиняемого в покушении на убийство. По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый пришел к заведующей терапевтическим отделением поликлиники и потребовал, чтобы ему выдали направление на санитарно-курортное лечение. Врач пояснила, что необходимо предоставить определенный пакет документов, в том числе справку из наркологического диспансера. Мужчина разозлился и стал скандалить, при этом он был убежден, что врачи обязаны выдать ему направление без всяких документов. Получив отказ, местный житель ушел, но через несколько часов он вернулся. При этом зайдя в кабинет заведующей, он нанес ей несколько ножевых ранений. Крики женщины о помощи услышали коллеги, которые обезоружили нападавшего, вызвали «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшая была госпитализирована, злоумышленник задержан. Теперь его ждет суд. Фото из открытых источников