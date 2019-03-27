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Прокопчанин обвиняется в покушении на врача

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Прокопьевска, обвиняемого в покушении на убийство.  По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый пришел к заведующей терапевтическим отделением поликлиники  и потребовал, чтобы ему выдали направление на санитарно-курортное лечение. Врач пояснила, что необходимо предоставить определенный пакет документов, в том числе справку из наркологического диспансера.  Мужчина разозлился и стал скандалить, при этом он был убежден, что врачи обязаны выдать ему направление без всяких документов. Получив отказ, местный житель  ушел, но через несколько часов он вернулся. При этом зайдя в кабинет заведующей, он нанес ей несколько ножевых ранений. Крики женщины о помощи услышали коллеги,  которые обезоружили нападавшего, вызвали «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов.  Потерпевшая была госпитализирована, злоумышленник задержан. Теперь его ждет суд.        Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
27/03/2019
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