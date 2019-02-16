Прокопчанин, оформляя он-лайн кредит, лишился денег

В отдел полиции «Рудничный» ОМВД России по Прокопьевску обратился 50-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный путем обмана похитил у него 25 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что горожанин в Интернете оставил заявку на оформление кредита в размере 700 000 рублей. Вскоре мужчина получил электронное уведомление о том, что одна из организаций якобы готова представить ему необходимую сумму на выгодных условиях. Однако для получения денег житель Прокопьевска должен был оплатить комиссию в размере 25 000 рублей. Прокопчанин перевел на указанный счет требуемую сумму, а когда по имеющемуся на сайте телефону попытался узнать, как получить кредит, выяснил, что абонент заблокирован.

Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию.