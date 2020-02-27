Прокопчанин посвятил песню погибшим омоновцам

Житель Прокопьевска (Кемеровская область) Илья Астапенков написал песню в честь земляков из ОМОН, которые погибли 25 лет назад при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Илья рассказал, что ему было десять лет, когда он узнал о гибели десяти омоновцев из родного города. Для Прокопьевска это были самые большие боевые потери со времен Великой Отечественной войны. Автор признался, что в его детских воспоминаниях отчётливо запечатлен траур, которым был охвачен в те дни весь город.

Исполнить и записать песню «Кузбасский ОМОН» автору помогли его друзья – музыканты. Вместе с товарищем Илья смонтировал музыкальный клип из архивных съемок омоновцев. Видео на песню Астапенкова появилось в канун Дня памяти и скорби кузбасского ОМОН и сразу же попало в эфир городского телевидения.