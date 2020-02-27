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Прокопчанин посвятил песню погибшим омоновцам

    Житель Прокопьевска (Кемеровская область) Илья Астапенков написал песню в честь земляков из ОМОН, которые погибли 25 лет назад при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

 

    Илья рассказал, что ему было десять лет, когда он узнал о гибели десяти омоновцев из родного города. Для Прокопьевска это были самые большие боевые потери со времен Великой Отечественной войны. Автор признался, что в его детских воспоминаниях отчётливо запечатлен траур, которым был охвачен в те дни весь город.

 

 

    Исполнить и записать песню «Кузбасский ОМОН» автору помогли его друзья – музыканты. Вместе с товарищем Илья смонтировал музыкальный клип из архивных съемок омоновцев. Видео на песню Астапенкова появилось в канун Дня памяти и скорби кузбасского ОМОН и сразу же попало в эфир городского телевидения.

Культура
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Прокопьевск
kuzbassnews.ru
27/02/2020
Культура
Топ
Прокопьевск
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