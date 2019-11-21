Прокопчанка убила мужа, защищая себя

Жительница Прокопьевска, обвиняемая в убийстве супруга при превышении пределов необходимой обороны, предстанет перед судом. По версии следствия, между обвиняемой и ее супругом произошла ссора. В ходе конфликта пьяный мужчина стал избивать женщину, затем обхватил руками ее шею и начал сдавливать. Видя агрессивное состояние мужчины, она предполагала, что он доведет преступный умысел до конца, в связи с чем схватила со стола нож и ударила им мужчину. После чего сама вызвала «скорую помощь», однако спасти его не удалось, в больнице он умер. Фото из открытых источников
21/11/2019
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