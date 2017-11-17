Прокопчанка убила сожителя и порвала его паспорт

43-летняя жительница Прокопьевска обвиняется в убийстве сожителя и похищении его паспорта.

В августе 2017 года обвиняемая с сожителем на протяжении дня распивали спиртное. Во время застолья между ними возникали словесные конфликты, мужчина оскорблял женщину нецензурной бранью. Разозлившись, она решила проучить сожителя и разорвала на мелкие части его паспорт, после чего выбросила их в мусорное ведро.

На этой почве между ними снова произошел конфликт, во время которого мужчина дернул женщину за волосы. В ответ обвиняемая ударила его ножом в грудь, после чего сама вызвала «скорую помощь». Прибывшие врачи констатировали смерть 32-летнего мужчины и вызвали полицию.

Первоначально женщина отрицала свою причастность к смерти сожителя. Она выдвинула версию, что вернулась домой и обнаружила его раненым. В рамках тщательного осмотра места происшествия следователем под одной из досок пола обнаружен нож, на котором имелись следы крови.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.