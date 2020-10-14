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Прокопьевские росгвардейцы задержали молодого человека, который повредил припаркованный авто

    В Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 20-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который повредил чужой автомобиль.

  Росгвардейцы прибыли в гаражный массив на улице Институтская по сигналу 39-летнего очевидца. По предварительной информации, заявитель заметил подвыпившего молодого человека, который пинал двери закрытого гаража. Мужчина сделал ему замечание, на которое незнакомец отреагировал агрессивно - подошел к ближайшему припаркованному автомобилю «Тойота Приус» и стал ногами наносить удары по иномарке, причинив кузовные повреждения. Очевидец вызвал на место происшествия стражей правопорядка.

    Задержанный молодой человек не пояснил причину своего поступка. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
14/10/2020
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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