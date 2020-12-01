Прокопьевские росгвардейцы задержали злоумышленника, угрожавшего ножом продавцу

В Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам задержал 59-летнего мужчину, который, вооружившись кухонным ножом, угрожал расправой продавцу магазина.
Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в мини-маркет по улице Есенина. По предварительной информации, один из посетителей торговой точки с признаками алкогольного опьянения стал вести себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес продавца, затем достал кухонный нож и стал угрожать женщине. Испугавшись, работница магазина нажала кнопку экстренного вызова группы задержания, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.
По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы подозреваемого и приступили к поиску. В результате мужчину обнаружили и задержали около подъезда ближайшего многоквартирного дома.
Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого прокопчанина росгвардейцы передали правоохранителям.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
«По информации управления дорожного хозяйства и благоустройства, в строительный сезон 2021 года...
|
Из запланированных 349 единиц на маршрутах сегодня работают 347 автобусов. Это наиболее высокий...
|
Все четыре крупных горнолыжных курорта заработали в Кемеровской области. Как рассказали в пресс-...
|
В Берёзовском прокуратура выявила нарушения законодательства в работе в работе местной ЦОФ....