Прокопьевские росгвардейцы задержали злоумышленника, угрожавшего ножом продавцу

В Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам задержал 59-летнего мужчину, который, вооружившись кухонным ножом, угрожал расправой продавцу магазина.

Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в мини-маркет по улице Есенина. По предварительной информации, один из посетителей торговой точки с признаками алкогольного опьянения стал вести себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес продавца, затем достал кухонный нож и стал угрожать женщине. Испугавшись, работница магазина нажала кнопку экстренного вызова группы задержания, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы подозреваемого и приступили к поиску. В результате мужчину обнаружили и задержали около подъезда ближайшего многоквартирного дома.

Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого прокопчанина росгвардейцы передали правоохранителям.