Прокопьевский кикбоксер выступит в Нью-Йорке

Спортсмен из Прокопьевска Алексей Ульянов примет участие в бойцовском шоу по правилам К-1 "Glory 43" в Нью-Йорке.
Кузбассовец выступит против грузинского бойца Гиги Чикадзе.
10/07/2017
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