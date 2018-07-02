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Прокопьевский спортсмен стал победителем 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

27 июня в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» (Казань) прошел 3-й этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT.

Это смесь нескольких видов боевых искусств: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинга. Турнир проводится по жёстким патентованным правилам (три раунда по три минуты с двумя перерывами по одной минуте. При ничейном результате трех раундов проводится один дополнительный трехминутный раунд с обязательным выявлением победителя).

В турнире в весовой категории до 80 кг принял участие мастер спорта России Дмитрий Меньшиков (Прокопьевск). Его соперником был спортсмен из Сербии Любо Ялови.

По итогам 3-х раундов победитель не выявился и был назначен дополнительный раунд.

В итоге единогласным решением судей победу одержал Дмитрий Меньшиков и прошёл в ¼ финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT».

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kuzbassnews.ru
02/07/2018
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