Прокопьевскую торговку самогоном выдала очередь из покупателей

В Прокопьевском районе жительница поселка Школьный организовала торговлю самогоном Популярность продавщицы незаконной спиртосодержащей жидкости была так велика, что к ее дому выстраивалась очередь.

Именно эта особенность дома на одной из центральных улиц поселка и привлекла внимание полицейских. Стражи порядка изъяли у пенсионерки 8 литров спиртосодержащей жидкости. Ее образцы направлены на экспертизу с целью установления степени опасности для жизни и здоровья человека.

В отношении торговки самогоном стражи порядка составили протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», которая влечет наложение штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.