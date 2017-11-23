Прокопьевскую торговку самогоном выдала очередь из покупателей

В Прокопьевском районе жительница поселка Школьный организовала торговлю самогоном Популярность продавщицы незаконной спиртосодержащей жидкости была так велика, что к ее дому выстраивалась очередь.
Именно эта особенность дома на одной из центральных улиц поселка и привлекла внимание полицейских. Стражи порядка изъяли у пенсионерки 8 литров спиртосодержащей жидкости. Ее образцы направлены на экспертизу с целью установления степени опасности для жизни и здоровья человека.
В отношении торговки самогоном стражи порядка составили протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», которая влечет наложение штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
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