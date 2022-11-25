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Прокуратура Центрального района Новокузнецка проведена проверила реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Установлено, что подрядная организация, заключила муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги на территории Центрального района Новокузнецка.

Прокуратурой района в ходе проверки проведен осмотр участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках муниципального контракта, а именно участков дорог: проезд Вологодского в районе дома 2 ул. Фестивальная, проезд Вологодского на перекрестке с улицей Фестивальная, улица Кузнецова в районе домов 23 - 25. 

В ходе проверки установлено, что на участке дороги проезда Вологодского в нарушении требований ГОСТ имеются дефекты покрытия проезжей части, допущено образование колейности, выкрашивание верхнего слоя асфальтобетона с образованием выбоин.

Частями 1 и 2 статьи 12 ФЗ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями требований законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой района внесено представление директору подрядной организации. Представление рассмотрено, требования прокурора признаны законными и обоснованными. В результате принятых прокуратурой района мер реагирования на текущую дату выявленные дефекты устранены.

Надзорные мероприятия в данной сфере находятся на контроле в прокуратуре района.

 

 

Фото: прокуатура Центрального района Новокузнецка

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/11/2022
Общество
Новокузнецк
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